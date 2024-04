Na premieri filma Back to black stopili v čevlje Amy Winehouse

Na slovenski premieri filma Back to black so gostje s pomočjo vizažistke Apolonija Koštomaj Sama na lastni koži izkusili trende ličenja, ki jih je postavila pokojna glasbenica. "Uporabljala je tekoče črtalo za oči z zelo odebeljeno črto in njeno ikonično rdečo šminko," je dejala vižazistka, z njo pa se je strinjala tudi vplivnica Katarina Benček, ki se Amy Winehouse spominja prav po tem. "Pa tako dober glas, meni je nje tako žal," je dodala.

Ekstravagantne pričeske pokojne grammyjeve nagrajenke se dobro spominja tudi modna poznavalka in vplivnica Nika Ambrožič Urbas, ki si je po pevkinem vzoru kupila lasne podaljške in ustvarila svetlolaso različico ikonične pričeske. "To si moral nositi. To je bilo v Londonu zakon," se je spominjala.

Kaj pa glasba Amy Winehouse? Manekenka Iryna Osypenko si jo zavrti takrat, ko se ne počuti najboljše. "Takrat greš v črno luknjo, 'razpucaš' stvari in prideš nazaj ven."