Na premieri filma Elvis 12-minutne stoječe ovacije

Film Elvis je pred svetovno premiero v Cannesu prejel navdušene ocene treh članov družine pokojne glasbene ikone, Priscille Presley, Lise Marie Presley in vnukinje Riley Keough. Lisa Marie je film označila za 'spektakularen' in dodala: "Austin je čudovito utelesil ter zajel srce in dušo mojega očeta. Po mojem skromnem mnenju je bila predstava odigrana točno tako, kot mora biti – s spoštovanjem." Riley Keough je povedala, da je po prvih petih minutah filma začela jokati, in dodala: "Takoj sem začutila, koliko truda sta vložila Baz in Austin, da bi stvar prikazala tako, kot je treba. To je v meni nemudoma prebudilo globoka čustva. Počutila sem se počaščeno, da sta s toliko truda prišla do njegovega bistva in začutila, kaj je zares bil. Austin ga je tako zelo lepo upodobil."