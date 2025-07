Na premieri filma F1 uživali znani Slovenci in uspešni dirkači

Kot da vročine še ni dovolj, je svoj pohod po kinematografih začel še akcijski spektakel F1 z Bradom Pittom v glavni vlogi. Bencinski hlapi in hitrosti nad 300 kilometrov na uro so 61-letnega zvezdnika, ki je dejansko sam vozil bolide, povsem prevzeli – pa naše estradnike?

Na velika platna kinematografov je prišel film F1. V njem glavno vlogo igra Brad Pitt, režiral pa ga je Joseph Kosinski (režiser filma Top Gun: Maverick). "Formuala ena je višek vsega. Avto je lahek, včasih je imel 600 konjev, zdaj jih ima 1200. To je poseben avto, to je posebno doživetje," nam je zaupal testni voznik formule Matjaž Tomlje.

Brad Pitt FOTO: Profimedia icon-expand

Na koga stavijo znani Slovenci, če bi se Brad Pitt pomeril z igralskim kolegom Tomom Cruisom. "Brad Pitt. Vedno v mojem srcu. Celo leto je bil zraven v formuli, dirkal je z njimi. Jaz dam vse karte, ves denar na Brada Pitta," je povedala naša športna novinarka Eva Koderman Pavc. "Brad, ker je pač on. Formo ima verjetno boljšo Tom Cruise, ker je tudi adrenalinski odvisnik in se tudi sam loti kaskaderskih podvigov, ampak Brad je Brad, imeli ga bomo radi, tudi če bo cel polomljen in komaj živel," je dejala manekenka Iryna Osypenko.

Tom Cruise in Brad Pitt FOTO: Profimedia icon-expand

"Jaz bi stavil na Tom Cruisea. On je nor. Mislim, da bi on zmagal," je dejal slovenski mladinski državni prvak v gorskem hitrostnem avtomobilizmu Mark Ivanov. "V filmu je vse mogoče, v realnosti ne vemo kako bi se odrezal, ampak vsaka čast. Za svoja leta se super drži," je dejal Challe Salle.

Dirkača Mark Ivanov in Matjaž Tomlje. FOTO: POP TV icon-expand

Igričarska industrija in priljubljene serije so v zadnjih letih predvsem mlade spet navdušile nad formulo 1, znane pa na priljubljen šport vežejo predvsem lepi spomini na preteklost. "Najraje sem jo spremljal, ko sem odraščal. Ob nedeljah, po kosilu, Zadnje čase, jo spremljam zelo slabo," je povedal Challe Salle. "V času ko je Schumacher vozil smo bili oboževalci na kvadrat," je povedal glasbenik Jože Potrebuješ, ki se je z omenjenim dirkačem v preteklosti imel priložnost fotografirati. "Formula ena je bila vedno formula ena. Tisti, ki jih je zanimal bencin in luksuz ter hitrost, adrenalin ... to te pač prevzame," je dodal Ivanov. "Meni ta zaton formule 1 ni bil všeč in mi je super, da se bo spet gledalo, predvsem, da jo bomo drugo leto lahko spet gledali na naši televiziji," je dodala Eva Koderman Pavc.

Challe Salle FOTO: POP TV icon-expand