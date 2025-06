Na premieri Lili in Žverca tudi znani Slovenci

Male in velike Žverce, modra preproga, otroški kotiček, poslikava obraza in prisotnost številnih znanih obrazov. Cineplexx Ljubljana Rudnik je gostil nepozabno premiero igranega Disneyjevega filma Lili in Žverca, ki je v sinhronizirani različici razveselil številne slovenske otroke in njihove starše.

Večer je minil v znamenju prijateljstva, družine, zabave, nasmehov in – seveda – invazije Žverc. Premiero filma Lili in Žverca so obiskali številni znani obrazi, igralci, ki so posodili glasove, vplivneži in ljubitelji filma. Med njimi so bili Alenka Husič, Nina Osenar, Boštjan Melič, Teja Jugovic, Ana Žontar in Ljubica Mlinar.

Za slovensko sinhronizacijo filma stoji ekipa Studia Ritem, ki je s skrbno izbiro glasov in premišljenim prevodom mlajšim gledalcem približala to brezčasno zgodbo o prijateljstvu in pripadnosti. Režijo dialoga je prevzela Tanja Đurič Ribič, prevod dialogov in pesmi Branka Bavec, režijo pesmi pa Vojko Sfiligoj. Glasove glavnim likom so posodili: Tereza Ivanc kot Lili, Pia Škulj kot Nani, Žiga Bunič kot Žverca (Stitch), Jan Bučar kot Bajsi (Jumba), Mario Ćulibrk kot Trska (Pleakley), Rok Kunaver kot Kobra Bučman (Cobra Bubbles), Maja Končar kot Tūtū, Tanja Đurič Ribič kot gospa Kekoa, Andrej Kušar kot David in Miroslava Berginc kot svetovalka. Lili in Žverca v režiji Deana Fleischera Campa, prinaša igrano adaptacijo istoimenskega animiranega hita iz leta 2002. Film nas popelje na sončne havajske plaže, kjer osamljena deklica Lilo najde prijatelja v nepredvidljivem, a izjemno simpatičnem vesoljčku Žverci. Njuno prijateljstvo, polno humorja, čustev in pustolovščin, nas spomni na resnično moč družine – tiste, ki si jo izberemo, in ne nujno tiste, v katero smo rojeni.

