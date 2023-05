Morske deklice niso samo plod domišljije, res obstajajo. No, vsaj v sredo jih je bilo nekaj na premieri Disneyjevega težko pričakovanega filma, v katerem igra Halle Bailey, posnet pa je po legendarni pravljici. Znani obrazi jih seveda pripovedujejo svojim otrokom in tako podoživljajo svoje otroške dni. Dekleta so takrat sanjarila o tem, kako bi bilo postati morska deklica za en dan in imeti plavut namesto nog.