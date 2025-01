Na premieri novega Ježka Sonica tudi številni znani Slovenci

"Jaz sem gledal ene stvari kot režiser in soustvarjalec tega filma, dečki moji, nečaki in moj sin, pa ene druge stvari. Tudi tukaj je več generacij. Moj sin je ena starejša generacija, kot so moji nečaki, tako da je verjetno gledal bolj tako kot jaz, oni so gledali pa risanko," je povedal režiser sinhronizacije Jernej Kuntner .

"Ravno mi je prijateljica pokazala, s kakšnim zanimanjem in odprtimi očmi sem gledala in to se mi zdi zanimivo. Moramo do neke mere ostati otroci, da lahko doživljamo vse to, kar Ježek Sonic prinese," je povedala igralka Ana Marija Mitič.

"Jaz bi bil mali Gorazd do konca življenja, čeprav me včasih Leia in Gal, hčerka in sin, spomnita, da sem petdeset. Treba je negovati otroka v sebi, drugače nastane dolgčas," je dejal igralec Gregor Žilavec.