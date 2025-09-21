Na prihodnjem Berlinalu retrospektiva filmov iz 90. let

Direktorica festivala Tricia Truttle je pojasnila, da bo izhodišče za retrospektivo Berlin po padcu berlinskega zidu, kar je bil čas pretresov in novih začetkov tako na nacionalni kot mednarodni ravni.

V povezavi z retrospektivo so bila omenjena dela režiserjev, kot so Ulrike Ottinger, Harun Farocki, Werner Herzog, Richard Linklater in John Singleton. Po podatkih uradne spletne strani bodo prikazali 22 filmov, podrobnejši program pa bodo objavili decembra.

Kot še piše na uradni spletni strani, sta konec hladne vojne in odprtje meja v 90. letih prejšnjega stoletja sprožila ustvarjalni vzpon v kinematografiji v Berlinu in vzhodni Evropi ter tudi mednarodno, saj so se na takratne dogodke odzvali filmski ustvarjalci tako z Vzhoda kot z Zahoda.

Retrospektivo bo skupaj z ekipo kurirala Heleen Gerritsen, nova umetniška vodja nemškega filmskega arhiva in muzeja Deutsche Kinemathek s sedežem v Berlinu. Prihodnji Berlinale bo potekal od 12. to 22. februarja 2026.