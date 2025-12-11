Svetli način
Film/TV

Na pročelju Kinodvora vandali znova raztrgali mavrično zastavo

Ljubljana, 11. 12. 2025 16.24 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , R. M.
V Kinodvoru poteka letošnji 41. Festival LGBT filma, najstarejši filmski festival v Sloveniji, ki je bil znova tarča vandalizma. Vandali so namreč v noči na danes ponovno, tako kot leta 2023, uničili mavrično zastavo na pročelju Kinodvora, je sporočil organizator festivala Društvo Škuc.

V Škucu so dogodek že prijavili policiji, ki primer preiskuje. Ob tem so v društvu ponovno opozorili na nesprejemljivo stopnjevanje nasilja in vandalizma, uperjenega proti LGBTIQ+ skupnosti v Sloveniji. "Mavrična zastava je kulturni in družbeni simbol, ki izraža identiteto, pripadnost in legitimno prisotnost skupnosti v javnem prostoru. Njeno odstranjevanje ali uničevanje zato ne predstavlja zgolj poškodovanja stvari, temveč poseg v svobodo izražanja, kot jo zagotavlja 39. člen slovenske ustave," so še zapisali.

Ob tem so v Škucu danes pozvali ustanove, politične stranke, policijo, kulturne organizacije in širšo javnost, da jasno obsodijo naraščajočo nestrpnost, zaščitijo temeljne človekove pravice, zagotovijo varnost ne le LGBTIQ+ oseb, temveč vseh marginaliziranih skupin ter ustvarijo družbeno okolje, v katerem so kulturna raznolikost, svoboda izražanja in človekovo dostojanstvo nedotakljivi.

Tokratno uničenje mavrične zastave ni osamljen primer. Pred dvema letoma je skupina mladih ob začetku festivala s pročelja Kinodvora strgala mavrično zastavo in jo zažgala. Prav tako je znanih več primerov napadov na prostore in dogodke, povezane z LGBTIQ+ skupnostjo v Sloveniji: ponavljajoče se poškodovanje napisov v ljubljanskem parku Ade Škerl in Sonje Plaskan, večkratno vandaliziranje knjigarne Mariborka, trganje zastave v lokalu Pritličje ter organizirani napadi na udeležence parade ponosa v Mariboru in incidenti na paradi ponosa v Ljubljani.

