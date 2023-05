Na prošnjo Vučića bodo prekinili snemanje zloglasnega resničnostnega šova

Da je predsednik Aleksandar Vučić govoril z Mitrovićem, je na sinočnji novinarski konferenci potrdil tudi sam. Takrat še ni bilo znano, kakšna bo odločitev komercialne televizije: "Govoril sem z lastnikom televizije Pink in ga prosil, da zadevo ukine. Povedal sem mu, da del državljanov Srbije meni, da resničnostni šov ni dobra stvar, ter da vem, kakšen je njegov odnos do gledalcev Srbije, ki to gledajo, a da ga prosim, da zadevo umakne. Prosil sem ga, če pa bo to naredil ali ne, bomo videli."

Peticija za ukinitev Zadruge in podobnih resničnostnih šovov zbrala skoraj 440 tisoč podpisov

Kmalu po dveh strelskih napadih na mladoletne osebe v začetku meseca maja v Srbiji je gibanje Kreni-Pomeni začelo s peticijo, ki narekuje, da bi se moralo televizijama Pink TV in Happy TV, ki slovita po moralno spornih resničnostnih šovih, odvzeti dovoljenje za predvajanje teh vsebin. Do danes je peticijo podpisalo okoli 440 tisoč ljudi. "Televizijama HAPPY in PINK sta dodeljeni nacionalni frekvenci. Televiziji v veliki meri kršita zakon o elektronskih medijih. Čeprav sta splošni izvajalki medijskih storitev, kar pomeni, da morata imeti dokumentarni, kulturni, znanstveno-izobraževalni in otroški program, ti dve televiziji nimata nič z otroškim programom. Razen, ko v studio povabita lokalnega politika, za katerega očividci trdijo, da novači mladoletne. Dolžni smo stati na poti takšnim ogabnostim, ne glede na morebitna nesoglasja, politične razlike ali različne usmeritve," so v gibanju zapisali pod peticijo.

Zadruga je resničnostni šov, ki že vrsto let s svojo vsebino razburja javnost, saj se v njem dogajajo različne stvari, ki so na meji moralnega. Stalnica šova so pretepi, pijančevanje, preklinjanja, nemalokrat so predvajani nazorni posnetki spolnih odnosov in podobno ... Mnogi državljani Srbije so prepričani, da takšna vsebina ne sodi na televizijske zaslone, saj da lahko negativno vpliva na gledalce, sploh tiste mlajše. In čeprav mnogi v Srbiji na to opozarjajo že leta, se je akcija za ukinitev Zadruge samo še okrepila v začetku meseca maja, ko se je v Srbiji zgodilo več napadov mladoletnikov na šole. Mnogi so ravno takšen televizijski program okrivili za te napade.