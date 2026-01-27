Na prvi koktajl zabavi bodo padle prve odločitve

Dve strani, dva moška in ena velika neznanka – pravila so jasna, a čustva so vse bolj zapletena. Prva koktajl zabava bo prinesla navdušenje, ljubosumje in boj za pozornost, nekatere tekmovalke pa bodo spoznale, da se bodo morale za svoje mesto boriti veliko hitreje, kot so sprva pričakovale.
"Vidim, da bo res napeto," je priznala ena od tekmovalk, druga pa je dodala: "Imam metuljčke v trebuhu."
Kdo bo izstopal, kdo bo razočaral in kdo bo že od samega začetka pokazal, da je pripravljen iti do konca – izveste v novi epizodi šova Sanjski moški Hrvaške na VOYO.
