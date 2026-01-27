Naslovnica
Film/TV

Na prvi koktajl zabavi bodo padle prve odločitve

Ljubljana, 27. 01. 2026 09.56 pred 28 minutami 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Sanjski moški hrvaške

Po šokantnem začetku in nepričakovanem preobratu postaja vzdušje na luksuznem posestvu vse bolj napeto. Tekmovalke se šele privajajo na novo realnost, čaka pa jih že vrsta presenečenj, ki bodo spremenila potek šova.

Nova sezona šova Sanjski moški Hrvaške je že na voljo na VOYO.

Dve strani, dva moška in ena velika neznanka – pravila so jasna, a čustva so vse bolj zapletena. Prva koktajl zabava bo prinesla navdušenje, ljubosumje in boj za pozornost, nekatere tekmovalke pa bodo spoznale, da se bodo morale za svoje mesto boriti veliko hitreje, kot so sprva pričakovale.

Tekmovalke so na prvi koktajl zabavi spoznale, da bo napet boj.
Tekmovalke so na prvi koktajl zabavi spoznale, da bo napet boj.
FOTO: VOYO

"Vidim, da bo res napeto," je priznala ena od tekmovalk, druga pa je dodala: "Imam metuljčke v trebuhu."

Kdo bo izstopal, kdo bo razočaral in kdo bo že od samega začetka pokazal, da je pripravljen iti do konca – izveste v novi epizodi šova Sanjski moški Hrvaške na VOYO.

Spoznaj sanjska moška in tekmovalke.
sanjski moški hrvaške

