Na prvi slovenski božični film bo treba še počakati

Čeprav je bila distribucija družinske pustolovščine KAPA napovedana za 25. november 2021, nekaj predpremiernih prikazovanj pa še prej – med drugim tudi na mednarodnem filmskem festivalu Liffe – se je producent filma, zaradi naraščanja števila okužb z novim korona virusom odločil za zamik. Ker gre za film z vsebino, ki je vezana na predbožični čas, je premiera prestavljena na november 2022.

"Ustvarjalci smo mnenja, da lahko film Kapa, v katerega je bilo vloženega veliko truda in je plod večletnega dela številne mednarodne ekipe, zares doživimo le na velikem platnu. S Kapo želimo naše najmlajše gledalce tudi vzgajati v kino izkušnji, glede na razmere zadnjih dni pa je zelo verjetno, da bi film tako v okviru šolskih projekcij kot pri rednih prikazovalcih, pristal na zasilnih spletnih ogledih. Vsem, ki ste film nestrpno pričakovali, se zahvaljujemo za razumevanje. Se vidimo v kinu novembra 2022," je v imenu filmske ekipe sporočila producentka filma Ida Weiss.

icon-expand V glavnih vlogah sta zaigrala Kaja Podreberšek in Gaj Črnič. FOTO: Željko Stevanić

Zanimanje za film je pred časom vzpodbudila objava prvega napovednika, ki je zaokrožil po spletu in na socialnih omrežjih in zdi se, da so zgodbo o devetletnem dečku Eriku, ki mora zaradi problematičnih staršev živeti v mladinskem domu, in sedemletni Lučki, ki prihaja iz dobro situirane družine, ljudje že vzeli za svojo. Njuna božična pustolovščina, ki v eni sami noči prinese izpolnitev njunih največjih želja, a ne čisto tako, kot sta pričakovala, bo kljub zamiku v kina zagotovo pripeljala številne otroke in njihove starše. Film je nastal v režiji Slobodana Maksimovića, scenarij zanj je napisala Saša Eržen, direktor fotografije je Sven Pepeonik, producentka pa je Ida Weiss iz produkcijske hiše Senca Studio.

icon-expand Na KAPO bo treba počakati do novembra 2022. FOTO: Željko Stevanić

V glavnih vlogah nastopata mlada Gaj Črnič in Kaja Podreberšek, ki se jima pridružujejo Ajda Smrekar, Mojca Fatur, Frano Mašković in René Štúr. V filmu igrajo tudi Klemen Slakonja, Zala Đurić Ribič, Mila Maksimović, Tilen Kolbe, Emil Kulović, Jernej Kuntner, Klemen Klemen, Jaka Fon, Lotos Vincenc Šparovec, Nina Valič, Primož Pirnat in številni drugi.