Na puljskem filmskem festivalu nagrajeni tudi Slovenci

Nagrade na 73. puljskem filmskem festivalu so v sredo zvečer podelili za filme iz glavnega programa, v katerega so uvrščeni hrvaški filmi in hrvaške manjšinske koprodukcije, pa tudi za filme iz regionalnega in študentskega programa. Veliko zlato areno za najboljši film je žirija dodelila filmu Koke hrvaškega režiserja Igorja Jelinovića zaradi "prepričljivega prikaza mediteranskega okolja in njegove izrazite teatralnosti, pretresljive družinske drame, spretno oblikovanega humorja ter izjemno močnih igralskih interpretacij, ki filmu dajejo posebno čustveno moč".

Film Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo FOTO: Temporama

Koke, ki spremljajo spor med sestrama srednjih let zaradi lastništva počitniške hiše na otoku Hvar, so Jelinoviću prinesle tudi zlato areno za najboljši scenarij. Snježana Sinovčić-Šiškov je za vlogo v tem filmu prejela zlato areno za glavno žensko vlogo, Aleksandra Janković pa za najboljšo stransko žensko vlogo. Zlato areno za najboljšo režijo je osvojil Srđan Kovačević za dokumentarec Kar je treba storiti za "z močno emocijo in subtilnim filmskim jezikom zgrajeno zgodbo, ki kljub družbenim krivicam odpira prostor upanju, solidarnosti in veri, da se spremembe začnejo s skrbjo za človeka". Dokumentarec spremlja delo socialne delavke, sindikalnega aktivista in nekdanjega električarja, ki v okviru slovenske organizacije Delavska svetovalnica pomagajo delavcem z Balkana, iz Afrike in Azije pri uveljavljanju njihovih pravic. Film je osvojil tudi zlato areno za najboljšo montažo, ki sta jo prejela Klara Šovagović in Damir Čučić. Za glavno moško vlogo je bil z zlato areno nagrajen Dado Ćosić za vlogo v filmu Lijepa večer, lijep dan, za najboljšo stransko moško vlogo pa Roko Sikavica, ki igra v filmu Ohcet. Film Ohcet je prinesel zlato areno za produkcijo Ivanu Kelavi in Marku Jociću ter zlato areno za kasting Igorju Šeregiju.

Pulj FOTO: Profimedia