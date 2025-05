Na rdeči preprogi Cannesa nič več golote in oblek s preveč volumna

V Cannesu se je začel filmski festival, še preden so po rdeči preprogi zakorakali prvi zvezdniki, pa so organizatorji sporočili, da so določili nov kodeks oblačenja, ki vključuje prepoved prozornih tkanin in oblačil, ki imajo veliko blaga in s tem volumna. Nova pravila so objavili na uradni spletni strani, skupaj z njimi pa jasno sporočili, da kršiteljem vstop ne bo dovoljen.

OGLAS

Na rdeči preprogi Filmskega festivala v Cannesu bodo odslej veljala nova pravila oblačenja. Kot so na uradni spletni strani sporočili organizatorji, bodo vsem, ki se novega kodeksa oblačenja ne bodo držali, prepovedali stopiti pred fotografe. Nove spremembe pa so že vplivale na zvezdnice, ki so se festivala udeležile prvi dan, saj so morale v zadnjem trenutku spremeniti svoj izgled.

Bella Hadid na rdeči preprogi Filmskega festivala v Cannesu leta 2021. FOTO: AP icon-expand

"Zaradi dostojnosti je golota na rdeči preprogi in na drugih prizoriščih festivala prepovedana. Dovoljene niso niti obleke z dolgimi vlečkami, ki upočasnijo prehod gostom in otežijo sedenje v dvorani. Festivalske ekipe, ki sprejemajo goste na vhodu, bodo zadolžene, da prepovedo vstop vsem, ki teh pravil ne bodo spoštovali," so zapisali organizatorji.

'Žrtev' novih pravil tudi igralka Halle Berry

Halle Berry, ki je na letošnjem festivalu članica žirije, je pred samim začetkom festivala razkrila, da je morala zaradi novih pravil v zadnjem trenutku spremeniti izbrano obleko. Na tiskovni konferenci je povedala: "Pripravljeno sem imela čudovito obleko Gustava Gupte, a je ne morem nositi, ker je vlečka predolga. Morala sem izbrati zamenjavo. Kar pa se tiče golote, pa se mi zdi, da gre za dobro pravilo."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Trend oblek, ki so več razkrivale, kot pokrivale, se je med zvezdnicami razširil v zadnjih letih, lansko leto pa je bila ena tistih, ki so zbranim najbolj ostale v spominu, manekenka Bella Hadid, ki je oblekla obleko s prosojnim zgornjim delom z ovratnikom. Letos se je 28-letnica morala držati pravil, zato je oblekla črno dolgo obleko z visokim razporkom na levi nogi, a z njo ni kršila pravil, zato je lahko stopila na rdečo preprogo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

S preveč drznimi oblekami so minulo leto izstopale še fotografinja Nadia Lee Cohen, igralka Vicky Krieps, ki je nosila kvačkano obleko, podjetnica Kendall Jenner in igralka Elle Fanning pa sta imeli obleki, v katerih so se preveč videle prsne bradavice.

Kot je za The Hollywood Reporter povedal tiskovni predstavnik festivala, so pravila oblačenja nekoliko priredili, da so spomnili na pravila, ki so že dlje časa veljala in so jih ljudje poznali, na novo pa so morali prepovedati popolno goloto.