Na rdeči preprogi zlatih globusov blesteli Margot Robbie in Taylor Swift

Oppenheimer in serija Nasledstvo sta bila velika zmagovalca letošnjih zlatih globusov – toda kdo so zvezdniki, ki so osvojili rdečo preprogo že pred predstavo? Med tistimi, ki so najbolj blesteli, so bili Margot Robbie, Jennifer Lawrence, Taylor Swift, Angela Bassett in Helen Mirren. Primerno bleščeč začetek sezone podelitve nagrad 2024 pa je dokaz, da je rdeča preproga resnično spet na delu.

Margot Robbie je blestela v roza obleki Armani. FOTO: Profimedia icon-expand

V primerjavi z oskarji so zlati globusi običajno bolj sproščena zadeva, ki pogosto izzove bolj igrivo razpoloženje na rdeči preprogi. Margot Robbie – zvezda enega največjih filmov večera, Barbie – se je zagotovo zabavala s svojo obleko. Robbiejeva je za lansko promocijsko turnejo nosila vrsto videzov roza barve, vendar se je zdelo, da je najboljše prihranila za konec, ko je nosila po meri narejeno repliko obleke Barbie Superstar iz leta 1977 modne hiše Armani.

Taylor Swift se je po rdeči preprogi sprehodila brez spremljevalca. FOTO: Profimedia icon-expand

Tudi Taylor Swift je prispela v pisanih bleščicah. Blestela je v osupljivi zeleni obleki. Pevka, nominirana za najboljši kinematografski in blagajniški dosežek za Taylor Swift: The Eras Tour, se je po rdeči preprogi sprehodila brez svojega fanta Travisa Kelcea, ki je bil zaradi službenih obveznosti odsoten.

Julianne Moore je bila ena od tistih, ki so izbrale rdečo. FOTO: Profimedia icon-expand

Rdeča barva je bila izbira številnih zvezdnikov. Julianne Moore je nosila strukturirano obleko Bottega z globokimi žepi – v zvezi s katerimi je omenila, da si želi, da bi se v njih skrivali prigrizki, saj bi tako lažje preživela triurno prireditev.

Florence Pugh je nosila prosojno rdečo obleko modne hiše Valentino, prekrito z nežnimi vrtnicami. V notranjosti so jo opazili v objemu druge dame v rdečem, pevke Selene Gomez, ki je nosila asimetrično svileno Armani Privé. Ayo Edebiri, zvezda serije The Bear, je bila videti osupljivo v rdeči obleki modne hiše Prada brez naramnic, pozneje pa je bila razglašena za najboljšo stransko igralko v glasbeni ali humoristični seriji.

Barry Keoghan se ne boji izstopati. FOTO: Profimedia icon-expand

Niso pa bile samo ženske tiste, ki so nosile škrlat. Zvezdnik Saltburn Barry Keoghan je bil videti osupljiv v rdeči barvi in obleki Louis Vuitton, ki je bila izdelana po meri.

Andrew Scott je izbral belo. FOTO: Profimedia icon-expand

Andrew Scott, kandidat za nagrado za najboljšega igralca za vlogo v All of Us Strangers, je bil od vrha do pet oblečen v belo.

Timothée Chalamet tokrat ni tako izstopal. FOTO: Profimedia icon-expand

Jakna Celine Homme z bleščicami Timothéeja Chalameta je bila v primerjavi z nekaterimi njegovimi prejšnjimi oblačili razmeroma skromna.

Jeremy Allen White je izbral črnino. FOTO: Profimedia icon-expand

Jeremy Allen White, ki je pred kratkim postal novi obraz (in telo) spodnjega perila Calvin Klein, je izbral preprost videz s črno obleko, čeprav je njegova prosojna srajca namigovala, zakaj so ga izbrali za obraz modnega spodnjega perila.

Pedro Pascal je kljub poškodbi na rdeči preprogi blestel z nasmehom. FOTO: Profimedia icon-expand

Čeprav je bil Pedro Pascal iz The Last of Us poškodovan, je svojo poškodbo nosil modno, saj je bila njegova obveza, ki je bila delo znamke Bottega Veneta, več kot modni dodatek.

Rosamund Pike je naglavno tančico nosila zaradi zaščite obraza. FOTO: Profimedia icon-expand

Za mnoge ženske se je črna izkazala za najboljšo možnost. Britanska igralka Rosamund Pike, nominirana za vlogo aristokratske matriarhinje v Saltburnu, je svojo črno čipkasto obleko opremila z dramatično ujemajočim se naglavnim okrasjem – kar ni povsem modna izbira. Povedala je, de je "zaščitno tančico" izbrala zato, ker si je med božičem v smučarski nesreči poškodovala obraz.

Jennifer Aniston je največ pozornosti pritegnila s frizuro. FOTO: Profimedia icon-expand

Jennifer Aniston je prav tako nosila črno – po meri izdelano obleko modne hiše Dolce & Gabbana –, vendar je bilo veliko bolj vznemirljivo kot njena obleka to, da znova nosi znamenito frizuro 'Rachel' iz Prijateljev.

Jennifer Lawrence je ostala preprosta v črni obleki Dior, Angela Bassett v žametni obleki z odprtimi rameni in Greta Gerwig v črnem satenu z visokim ovratnikom.

Bolj barvita je bila Oprah Winfrey v vijoličasti obleki Louis Vuitton. Helen Mirren je izbrala obleko Dolce & Gabbana v barvi sivke z ujemajočim se opernim plaščem.

Gillian Anderson je z obleko opozarjala na pravice žensk.