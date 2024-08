Na sarajevskem festivalu tudi dokumentarni film o Zoranu Predinu.

Praslovan pripoveduje zgodbo o Predinovi mladosti v delavskem Mariboru, neizmerni slavi in priljubljenosti, ki jo je v Jugoslaviji dosegel s skupino Lačni Franz, in njegovi solistični karieri s številnimi uspešnicami, ki so postale klasike naše popularne glasbe. "Njegove najbolj znane pesmi v filmu odsevajo pomembne družbene spremembe tega časa, pa tudi osebne prelomnice iz njegovega življenja. Ta intimni portret ne prikazuje samo dobrih časov – kamera ne umakne pogleda niti takrat, ko se stemni, ampak naprej opazuje, kako vse to vpliva tudi na njegove prijatelje in družino," piše v sporočilu za javnost.

V filmu svoja razmišljanja o Predinu in njegovem vplivu na popularno glasbo območja nekdanje Jugoslavije delijo predstavniki glasbene, literarne, filmske in športne scene s tega prostora, med njimi Đorđe Balašević, Jure Franko, Sašo Hribar, Branko Đurić - Đuro, Robert Pešut - Magnifico, Peter Lovšin, Vlado Kreslin in Gabi Novak.