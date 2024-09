Na Sarajevskem filmskem festivalu je premiero doživel tudi Tartinijev ključ

Z uvrstitvijo v otroški program uglednega festivala so mladi igralski talenti dobili tudi mednarodno pozornost, ob snemanju filma pa so jim bili v pomoč izkušeni igralki mački: Janez Škof, Jurij Drevenšek, Primož Pirnat, Tanja Ribič, Zala Djurić in Nenad Tokalić.

"Zelo rada delam z Vincijem. Res sem vesela, da sem imela priložnost delati še en film z njim. Kar se tiče moje vloge, sem prvič igrala Slovenko. Vedno sem ciganka, ali neka čefurka, Američanka, Francozinja ... Prvič sem bila Slovenka ... Morala sem osvojiti štajerski naglas. To je bil zame največji izziv, da sem bila Štajerka," je dejala Zala Djurić.

Marsikaj je bilo prvič tudi za vzhajajoče zvezde slovenskega filma, tudi za najmlajšega člana igralske družine Šturbej. "Poletne počitnice so se začele zelo počasi, zelo preprosto, brez razmišljanja o tem filmu. Potem pa smo dobili klic, da smo bili sprejeti v Sarajevo, in se je kar naenkrat vse spremenilo. Zabavno je," je dejal Svit Štrubej. "Domov bomo definitivno prinesli pozitivne vtise iz Sarajeva, to je res enkratno doživetje, ki se ne zgodi vsakemu," je dodala igralka Maks Kerševan.

Tudi tisti z veliko izkušnjami na rdečih preprogah uglednih festivalov sinoči navdušenja niso skrivali. "Najbolj sem ponosna, da je film nastal po slovenski predlogi v prečudovitem Piranu. Enostavno sem preponosna, da sem lahko del tega filma," je dejala Tanja Ribič. Slovensko občinstvo si ga bo v kinu lahko ogledalo od oktobra dalje.