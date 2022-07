Na Sarajevskem filmskem festivalu tudi slovenski filmi

V Sarajevu bodo kmalu podelili prestižne filmske nagrade. Vsako leto se na Sarajevskem filmskem festivalu predstavijo filmi evropske produkcije in tudi letos se bodo predstavili filmi najrazličnejših držav, prijavljenih je namreč 709 filmov – dokumentarni, študentski, kratki in tudi celovečerni. Med njimi so tudi slovenski. Srce Sarajeva je prestižna nagrada Sarajevskega filmskega festivala, ki je podeljena v mnogih različnih kategorijah. Zanje se bo letos potegovalo kar 51 filmov, od teh so trije tudi slovenske produkcije: O denarju in sreči, Tako se je končalo poletje ter Jezdeca, v katerem zaigra tudi Timon Šturbej.