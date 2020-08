Na sarajevskem filmskem festivalu zmagala drama Eksil

Sarajevski filmski festival je letos potekal virtualno. Zmagovalni film Eksil je dobil 16.000 evrov in nagrado srce Sarajeva. Žiriji je predsedoval francoski režiser Michel Hazanavicius.

Za najboljšega režiserja so v tekmovalnem programu igranih filmov razglasiliRuja Hasanova iz Azerbajdžana za film The Island Within o osebnih dilemah šahovskega mojstra. Srce Sarajeva za najboljšo igralko je dobila hrvaška igralkaMarija Škaričić v hrvaško-švicarskem celovečercu režiserke Andree Štaka Mare, ki govori o hrepenenjih matere treh najstniških otrok, za najboljšega igralca pa grški igralec Vangelis Mourikis iz grško-francoskega filma Digger, sodobnega vesterna, v katerem je režiser Georgis Grigorakis portretiral življenje moškega na kmetiji.