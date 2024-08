Na Sarajevski filmski festival prihaja hollywoodska igralka Meg Ryan

Hollywoodska zvezdnica Meg Ryan bo med gosti letošnjega Sarajevskega filmskega festivala (SFF), ki bo potekal od 16. do 23. avgusta, ob tej priložnosti pa ji bodo podelili častno nagrado Srce Sarajeva, s katero bodo počastili njen prispevek k filmski umetnosti. 62-letnica se bo pridružila Johnu Turturru in Alexanderyju Paynu, znanima igralcema in režiserjema, katerih prihod je bil napovedan že prej, in bo tako kot onadva imela posebno predavanje za mlade filmske umetnike.