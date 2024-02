Na setu Marvelove serije umrl scenski delavec.

Neimenovan moški, ki je kot scenski delavec sodeloval pri Marvelovi seriji Wonder Man je na setu po padcu z višine umrl. "Naše misli in globoko sožalje so z njegovo družino in prijatelji," je v izjavi za javnost povedal predstavnik studia in zagotovil, da bo nesrečo raziskala uprava za varnost in zdravje pri delu, pri tem pa bo s potrebnimi informacijami sodeloval tudi studio sam.