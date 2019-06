Na snemanju filma Čarovnice napadli scenarista

"Incident se je zgodil v studiu Warner Brothers v Leavesdenu. Eden od članov ekipe je utrpel poškodbe vratu in so ga z rešilcem odpeljali v bolnišnico," je povedal predstavnik policije in dodal: "Napadalca smo zaradi fizičnega napada pridržali." Podrobnosti napada še preiskujejo.

Po poročanju tujih medijev je na setu s približno 100 ljudmi med sodelavcema izbruhnil pretep. Ostali so hitro ponudili pomoč ranjencu, novica o nasilnem pretepu pa se je hitro razširila. Nož, s katerim je napadalec zabodel scenarista, naj bi uporabljali kot snemalni rekvizit. Eden od navzočih je povedal: "Slišal sem prepir, vendar nisem mogel razbrati, kaj sta govorila. Vem, da sta kričala."

Za zdaj ni povsem jasno, ali so bili na snemanju tudi igralci, kot so Octavia Spencer, Chris Rock in Anne Hathaway. Odgovorni na prizorišču so potrdili nenavaden dogodek, a podrobnosti še niso komentirali.

Prvi film Čarovnice je bil posnet leta 1990, v njem je imela glavno vlogo Anjelica Huston. Januarja pa so iz kalifornijskega studia sporočili, da bodo posneli novo različico filma, ki temelji na otroški knjigi Roalda Dahla, kjer bo imela glavno vlogo Anne Hathaway.