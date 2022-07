Na snemanju franšize Zakon in red do smrti ustreljen član ekipe

"Izjemno smo žalostni in šokirani nad novico, da je bil član naše ekipe v jutranjih urah žrtev kriminalnega dejanja, zaradi posledic katerega je umrl. Z organi pregona sodelujemo, medtem ko nadaljujejo s preiskavo. Naša srca so z njegovo družino in prijatelji. Prosimo, da v teh težkih trenutkih spoštujete njihovo zasebnost," sta v skupni izjavi za javnost zapisala ameriška televizijska mreža NBC in studio Universal Television.

Po poročanju revije Variety je snemanje serije Zakon in red: Organizirani kriminal potekalo v New Yorku, na prizorišče pa je član snemalne ekipe prišel nekaj ur prej, zaradi varnostnih ukrepov in pravil glede parkiranja. Newyorška policija je povedala, da je neimenovan član ekipe, ki je bil star 31 let, sedel v avtu okoli pete ure zjutraj v okolici Brooklyna. Takrat je do njega prišla neznana oseba, ki je odprla vrata njegovega avta in začela streljati. Žrtev so takoj peljali v bolnišnico Woodhull, kjer so ga ob prihodu razglasili za mrtvega.

Zakon in red: Organizirani kriminal je ena od treh serij iz franšize Zakon in red, ki jo trenutno predvaja NBC. Drugo serijo iz franšize, Zakon in red: Enota za posebne primere, si ob nedeljah lahko ogledate na BRIO.