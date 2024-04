Na prizorišču snemanja novega filma Eddieja Murphyja več poškodovanih

Na prizorišču snemanja novega filma Eddieja Murphyja se je zgodila nesreča tovornega vozila, v kateri je bilo poškodovanih več članov snemalne ekipe. Neljubi dogodek, v katerem sta trčila osebno vozilo in tovornjak, se je zgodil v mestu Atlanta v zvezni državi Georgia, med tem ko so snemali enega od prizorov za film The Pickup.

Med snemanjem novega filma Eddieja Murphyja je prišlo do prometne nesreče, v kateri sta trčila osebno vozilo in tovornjak, kot je poročal The Guardian, pa sta bila dva člana snemalne ekipe hospitalizirana, več ljudi pa je bilo poškodovanih. V času, ko je prišlo do neljubega dogodka, na prizorišču snemanja ni bilo glavnih igralcev Eddieja Murphyja, Peta Davidsona in Keke Palmer.

Po nesreči se je z izjavo za javnost odzval tudi studio, ki je pojasnil, kako je do trčenja prišlo: "Na žalost snemanje prizora ni šlo po načrtih, več članov snemalne ekipe pa je bilo zaradi tega poškodovanih. Še vedno zbiramo informacije o tem, kaj se je dejansko zgodilo in zakaj je do tega prišlo. Kar je najbolj pomembno, pa je, da so naše misli trenutno s tistimi, ki so utrpeli poškodbe." "Naša prioriteta je dobro počutje celotne ekipe in igralcev, zato bomo med snemanjem vztrajali pri najvišjih varnostnih standardih, ki so zahtevani v filmski industriji. Vsa varnostna priporočila med snemanjem in po njem smo skrbno preučili," so še dodali.