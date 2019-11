Na spletu je zavladal 'mali Yoda'

Slavni ameriški režiser George Lucas je z Vojno zvezd gledalce po vsem svetu prvič začaral že leta 1977, filmu z naslovom Novo upanjesta sledila še Imperij vrača udarec (1980) in Vrnitev jedija (1983). Goreči oboževalci so bili navdušeni nad raznolikimi glavnimi liki – Luke Skywalker, Han Solo, princesa Leia, Darth Vader, Chewbacca, androida C-3PO in R2-D2 ter seveda Yoda, starodavni mojster Jedi.

V obdobju od leta 1999 do 2005 je sledila druga trilogija filma, katere zgodba je kronološko potekala pred zgodbo prve trilogije. Tretja trilogija filmov pa se je začela leta 2015 in se bo s tretjim filmom sklenila letos decembra. V vsaki novi trilogiji so ustvarjalci pokazali tudi nove like, vse od androidov, do prikupnih živali, ki so navdušile mnoge.

Zdaj pa so pri produkcijski družbi Disney, ki je lastnica franšize, odločili, da stopijo tudi med ponudnike pretočnih vsebin in kot prvo so oboževalcem ponudili novo serijo v svetu Vojne zvezd The Mandalorian.