Na spletu prvi posnetki Timothéeja Chalameta v vlogi Boba Dylana

Eden najbolj priljubljenih mladih igralcev nove generacije Timothée Chalamet bo nastopil v biografskem filmu o življenju kantavtorja Boba Dylana , na spletu pa so se pojavili prvi posnetki, kjer skupaj s soigralko Monico Barbaro , ki igra pevko Joan Baez , pojeta v mikrofon in brenkata na kitaro, nato pa 28-letnik zaigra še na orglice. Chalameta so pred mesecem že fotografirali oblečenega kot Dylan.

V biografskem filmu, ki se trenutno imenuje A Complete Unknown – po besedilu Dylanove pesmi Like A Rolling Stone – bodo igrali tudi Benedict Cumberbatch, Elle Fanning, Nick Offerman in Edward Norton .

Film naj bi raziskal Dylanov prehod na uporabo električne kitare v 60. letih, njegov vzpon do slave in poznejše doseganje statusa ikone v folk-rock glasbeni industriji. Režiser James Mangold je potrdil, da bo Chalamet v filmu tudi pel, svoje glasovne sposobnosti pa je 28-letnik že dokazal v glasbenem filmu Wonka .

Mangold je leta 2023 za Collider povedal:"To je tako neverjeten čas v ameriški kulturi in Bobova zgodba tudi – mladi, 19-letni Bob Dylan pride v New York z dvema dolarjema (niti evro) v žepu in v treh letih postane svetovna senzacija. To je tako zanimiva resnična zgodba in zares zanimivo obdobje na ameriški sceni."