Film/TV

Na sporedu že 800 epizod kultne animirane serije Simpsonovi

Los Angeles, 17. 02. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Simpsonovi so Homer, Marge, Lisa, Bart in Maggie.

Kultna animirana serija Simpsonovi je na sporedu že od leta 1989, v 800 epizodah, kolikor so jih predvajali od tedaj, pa so ustvarjalci večkrat uspešno in natančno napovedali tudi prihodnost, ob ikoničnih likih pa gostili tudi številne zvezdnike.

Serija Simpsonovi je doživela velik mejnik, saj so pred dnevi na televiziji Fox predvajali 800. epizodo z naslovom Irrational Treasure (Neracionalni zaklad). V njej so gostovali zvezdniki serije The Pitt in igralka Quinta Brunson, igralec Kevin Bacon ter glasbenik Questlove.

Simpsonovi so pravilno napovedali, da bo Trump postal ameriški predsednik.
Simpsonovi so pravilno napovedali, da bo Trump postal ameriški predsednik.
FOTO: Profimedia

"Nikoli se ni zgodilo, da bi šel v posteljo z mislijo, da se bo serija najverjetneje končala. Da bomo morali spakirati, pospraviti našo kramo in zapustiti naše prostore," je za Page Six povedal ustvarjalec Matt Selman.

Simpsonovi so bili premierno prikazani leta 1989 in so postali najdlje predvajana ameriška komična animirana serija v najbolj gledanem terminu. Dogaja se v mestu Springfield, gledalci pa spremljajo življenje družine, katere člani so Homer (Dan Castellaneta), Marge (Julie Kavner), Lisa (Yeardley Smith), Bart (Nancy Cartwright) in dojenčica Maggie.

Simpsonovi so Homer, Marge, Lisa, Bart in Maggie.
Simpsonovi so Homer, Marge, Lisa, Bart in Maggie.
FOTO: Profimedia

Kot je dejal Selman, je bila gledanost ves čas dobra, zato se ni bal, da bi serijo ukinili, po združitvi televizijske mreže Fox s priljubljeno pretočno platformo pa so dosegli tudi mlajše gledalce, ki so risane junake hitro sprejeli in jih vzljubili. Ustvarjalec, ki je del ekipe od leta 1997, je začel kot scenarist, nato pa postal izvršni producent in leta 2005 tudi glavni soustvarjalec.

Preberi še Simpsonovi pravilno napovedali tudi izbruh opičjih koz?

V letih, odkar je serija na sporedu, so Simpsonovi večkrat uspešno napovedali prihodnost, med drugim tudi združitev televizije Fox in pretočne platforme ter Trumpovo predsedniško zmago. "Zaradi tega lahko kdo pomisli, da živimo v simulaciji ali nečem podobnem, a kot vedno pravim, bi bilo bolj čudno, če ne bi nikoli ničesar pravilno predvideli. Sam menim, da so to naključja. Bolj nenavadno bi bilo, če ne bi bilo naključje," je dodal Selman in priznal, da so naključja, ki so jih napovedali v seriji, kar precej nenavadna.

Preberi še Dončić v hollywoodske vode, nastopil bo v Simpsonovih

Dodatna prednost je tudi ta, da se nihče ni vmešaval v kreativni proces serije in ob tem poudaril, da Simpsonovi ne poskušajo biti kot South Park. "Ne delamo serije, ki direktno izpostavlja stvari, je temačna, pametna, smešna in brilijantna na ta način. Mi delamo serijo, ki temelji na časopisnih naslovih izpred devetih mesecev," je dejal in na vprašanje, koliko časa bodo še vztrajali, odgovoril: "Mislim, da je tisoč lepa številka. Računamo na tisoč. To je lep zaključek, a bo to odločitev najverjetneje sprejel nekdo, ki je nad mano. Tisoč epizod bi bilo krasno."

simpsonovi serija spored 800 epizod

