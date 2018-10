Na televizijo se vrača v zvezdniški družbi

Že pred časom je Jennifer Aniston razveselila z novico, da se vrača na televizijo, in to s kolegico Reese Witherspoon, ki je ta korak storila že z nadvse uspešno serijo Velike majhne laži (Big little lies). Zdaj pa sta igralki razveselili še z novico, da se jima bo v seriji pridružil tudi Steve Carell, kar bo njegova prva stalna televizijska vloga po tem, ko je leta 2011 zapustil serijoPisarna (The Office).

V njej je igral svojevrstnega šefa Michaela, ki se je tako zelo trudil biti všečen, da je bil ravno nasprotno. Ko je zapustil serijo, je odigral več velikih filmskih vlog in se dokazal ter uveljavil kot odličen dramski igralec, zdaj pa se vrača na televizijo.

V seriji Anistonove in Witherspoonove bo igral Mitcha Kesslerja, voditelja jutranje oddaje, ki se trudi ostati relevanten v hitro spreminjajočem se medijskem svetu. Snemati naj bi začeli prav kmalu.

Serija, ki še nima naslova, bo govorila o življenju ljudi v ozadju najbolj gledanih jutranjih televizijskih oddaj. Datum premiere še ni znan.

Novica je razveselila vse, ki so pogrešali "Michaela Scotta". Ob tem se mnogi sprašujejo, kje so ostali nepozabni liki oziroma igralci legendarne Pisarne podjetja Dunder Mifflin. Preverite: