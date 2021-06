V New Yorku premiera dokumentarnega filma o Anthonyju Bourdainu

Film je režiral Morgan Neville , ki je dejal, da si s filmom Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain ni želel ustvariti elegije za priljubljenega kuharja in voditelja ali celo raziskovati vzrokov, zakaj je 8. junija 2018 naredil samomor. Namesto tega si je želel v filmu slaviti njegovo življenje.

Dokumentarec je režiser označil kot terapevtskega za vse, ki še niso sprejeli Bourdainove smrti: "Menim, da smo se vsi, ki smo Tonyja poznali zgolj kot oboževalci, spraševali, zakaj je odšel. Zakaj za vraga se je ubil? In nekateri še vedno ne uspejo dojeti vsega skupaj."

V filmu je mogoče spremljati Bourdainovo življenje, še posebej od trenutka, ko je zaslovel s knjigo Kuhinja: strogo zaupno. Nekdanji šef je zatem na priljubljenosti še dodatno pridobil s serijo CNN Parts Unknown (Neznani deli), ki jo je snemal od leta 2013. V njej se je podajal v manj znane kraje in odkrival lokalne kulinarične specialitete.

O priljubljenem voditelju in kuharskem šefu so za dokumentarec prvič po njegovi smrti spregovorili njegova nekdanja žena Ottavia Busia, kuharska šefa in prijatelja Eric Ripert in David Chang ter glasbenika John Lurie in Josh Homme.