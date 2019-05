Na velika platna prihaja življenje pop zvezdnika Boya Georgea

Boy George je zaslovel s pesmima Do You Really Want To Hurt Me? in Karma Chamaleon.

Boy George je v 80. letih s zasedbo Culture Club ustvaril uspešnice, kot sta Do You Really Want To Hurt Me? in Karma Chamaleon. Velikanskemu uspehu so sledile težave z drogami in zasvojenostjo z alkoholom, pa tudi navzkrižja z zakonodajo.

Leta 2008 je bil obsojen na 15 mesecev zaporne kazni, ker je v Londonu zadrževal spremljevalca na klic proti njegovi volji. Lani je Culture Club zaključil uspešno turnejo po ZDA in izdal ploščoLife, prvi studijski album po 19 letih.