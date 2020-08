Na virtualnem Sarajevskem filmskem festivalu tudi slovenski avtorji

Organizatorji 26. Sarajevskega filmskega festivala so dva tedna pred začetkom priljubljene filmske prireditve sporočili, da bo zaradi poslabšanje epidemiološke slike v Federaciji BIH letošnji festival potekal v celoti na spletu in brez občinstva. Za nagrade srce Sarajeva se bo kljub temu med 14. in 21. avgustom potegovalo 49 filmov v štirih sekcijah: igrani, dokumentarni, kratki in študentski film. Od tega jih bo 29 doživelo svetovno premiero.