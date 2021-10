Na voljo 2. sezona serije Ja, Chef!: Pokukajte v zakulisje snemanja

"Na snemanju je zelo lepa energija, res se je lepo izšlo," je med snemanjem prve sezone povedala Katarina Čas in dodala, da je izjemno vesela, da je tako, saj je prepričana, da se to čuti tudi v seriji. Ob tem pa Katarina pravi, da bi si jo moral ogledati vsak, ki ima rad humor: "Zakaj gledati to serijo? Ker je dinamična in zabavna ter ima krasno igralsko zasebno. Mislim, da bo to nek svež veter v komediji. Kaj več pa naj ljudje ugotovijo sami."