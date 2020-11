Na voljo brezplačni ogled prvega dela MasterChefa Avstralija

MasterChef Avstralija se na VOYO vrača z 11. sezono, ki bo tudi tokrat postregla z napetimi izzivi in seveda izjemnimi kuharskimi kreacijami. Med seboj se bo pomerilo 24 nadarjenih amaterskih kuharjev, ki jih bodo ocenjevale največje svetovne in lokalne kulinarične zvezde. Iz oddaje v oddajo se bodo morali dokazovati pri pripravi izvrstnih jedi, tako v MasterChef kuhinji kot na čudovitih lokacijah po Avstraliji. Ustvarjali bodo pod budnim očesom sodnikov Matta Prestona, Garyja Mehigana in Georgea Calombarisa , vrnila pa se bo tudi kuhinjska boginja Nigella Lawson . Kdo si bo tokrat prislužil naziv MasterChef Avstralije in bogato nagrado? V prvi oddaji si bodo kandidati na avdiciji poskušali priboriti svoje mesto med 24 tekmovalci.

Kdo so sodniki?

Matt Preston je eden bolj prepoznavnih avstralskih televizijskih obrazov. Matt je sicer rojen v Veliki Britaniji, a se je pozneje preselil v Avstralijo. Je kritik hrane in avtor kuharskih knjig. Poleg tega, da je najbolj znan po svoji vlogi sodnika v šovu MasterChef Avstralija, je tudi avtor tedenske rubrike o hrani v časopisu NewsCorp, ki jo vsak teden prebere 2,9 milijona Avstralcev. Je odgovorni urednik kulinaričnih revij Delicious in Taste. Ekipi MasterChefa se je Matt pridružil že leta 2009. "Moj najljubši del MasterChefa je veselje, ki ga vidimo pri tekmovalcih, ko dostavijo okusen krožnik," je o sodelovanju povedal 59-letnik.

Gary Mehigan je 53-letni avstralski šef, ki je pri MasterChefu Avstralija sodeloval od začetka. Pred tem je snemal kulinarično-potovalno oddajo, kjer je potoval po azijskih državah, kot so Indija, Laos, Kitajska in Severna Koreja, ter raziskoval lokalno pripravo hrane. Avstralijo je navdušil tudi z znatno izgubo teže in se je po spremembi načina življenja spremenil v nekakšen navdihujoč avstralski lik. "Če to lahko dosežem ni vrag, da ne bi tudi vi," je povedal v intervjuju za portal 50, So What. "Spomnim se, kako sem si med tekom na začetku rekel, da to ne bo nikoli lahko. Počutil sem se težkega in počasnega. Govoril sem si, da se staram, da bo to izziv in pol, a mi je uspelo."

Tretji sodnik pa je George Dimitros Calombaris, 42-letni šef, ki je prav tako kot Preston pri šovu MasterChef Avstralija sodeloval od leta 2009. Ob tem ima še svojo kuharsko oddajo Ready Steady Cook, ki je v Avstraliji izjemno priljubljena. Kuharije se je priučil tudi v Evropi, in sicer v Lyonu. Tja se je odpravil na začetku svojih dvajsetih let.