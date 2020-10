Na voljo prvi del srbske kriminalne serije Morilci mojega očeta: navdih tudi resnični dogodki

Srbsko serijo Morilci mojega očeta (Ubice mog oca) sta napisalaNataša Drakulović inPredrag Antonijević, sicer srbski režiser, ki svoje delo opravlja tudi v Združenih državah Amerike, kjer je prisostvoval pri snemanju večjih serij in filmov. Tako je na primer režiral ameriški film Breaking at the edge, v katerem igra zvezdnik Milo Ventimiglia (vsem dobro znan iz serije Midve z mamo in iz serijeTo smo mi).

Ustvarjalca sta navdih dobila pri priljubljeni ameriški seriji Pravi detektiv, v katerem igra Matthew McConaughey. Priznala sta tudi, da sta v seriji črpala tudi iz dogodkov, ki so se dogajali v Beogradu. Eden od likov - policist iz serije, ki ga igra Tihomir Stanić - je tako na primer nastal na podlagi resničnega beograjskega policista."Takoj, ko sem prebral scenarij, sem vedel, na podlagi katerega policista bom gradil svoj lik (Predrag Marjanović, op.a.). Ne morem vam zaupati, za koga gre, saj je precej znan. On ve, da je moj navdih, a se zato ne jezi name," je za srbski medij Eksprespovedal igralec.