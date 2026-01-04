Na VOYO adrenalinska dokumentarna serija o preizkušanju meja

Lov na tropskega velikana je adrenalinska dokumentarna serija, namenjena tako ljubiteljem narave, potovanj in kulture kot tudi vsem, ki iščejo avtentične zgodbe o vztrajnosti, ekipnem duhu in preizkušanju meja.

V osrčju tropskega raja, na divjih obalah Tihega oceana, se zberejo pet strastnih ribičev z enim samim ciljem – ujeti legendarnega velikanskega trevallyja. Vročina, močni tokovi in neusmiljeni koralni grebeni niso njihovi edini izzivi.

Kdo bo prvi ujel trofejnega velikana oceanov? In ali bo kdo izmed njih postavil nov svetovni rekord?