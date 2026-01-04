Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Na VOYO adrenalinska dokumentarna serija o preizkušanju meja

Ljubljana, 04. 01. 2026 09.08 pred 20 minutami 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Lov na tropskega velikana

Na VOYO je prispela slovenska dokumentarna oddaja Lov na tropskega velikana, pod katero se je kot producent podpisal Boštjan Stadler. V osrčju tropskega raja, na divjih obalah Tihega oceana, se zberejo pet strastnih ribičev z enim samim ciljem – ujeti legendarnega velikanskega trevallyja.

Lov na tropskega velikana na VOYO.

Lov na tropskega velikana je adrenalinska dokumentarna serija, namenjena tako ljubiteljem narave, potovanj in kulture kot tudi vsem, ki iščejo avtentične zgodbe o vztrajnosti, ekipnem duhu in preizkušanju meja.

Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
FOTO: VOYO

V osrčju tropskega raja, na divjih obalah Tihega oceana, se zberejo pet strastnih ribičev z enim samim ciljem – ujeti legendarnega velikanskega trevallyja. Vročina, močni tokovi in neusmiljeni koralni grebeni niso njihovi edini izzivi.

Kdo bo prvi ujel trofejnega velikana oceanov? In ali bo kdo izmed njih postavil nov svetovni rekord?

Ne zamudi ničesar z VOYO!
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
LOV NA TROPSKEGA VELIKANA dokumentarec voyo

Prihaja dokumentarec o fantovski skupini Take That

SORODNI ČLANKI

Brave CF 103: Kalandarov slavil pred domačim občinstvom

Na VOYO so risanke sinhronizirane, tuje vsebine pa opremljene s podnapisi

VOYO ponuja najboljše evropske serije za maratonski ogled

Komedije na VOYO – smeh zmanjšuje stres in izboljša razpoloženje

Franko Bajc: Nihče me ni mogel pripraviti na to

Na VOYO je prišla serija Sablja: o pomembnem trenutku sodobne srbske zgodovine

5 novih animiranih filmov na VOYO za čarobne praznike

Adrenalin na VOYO: Najboljši akcijski filmi!

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Vzgojene kot atrakcija: izgubljeno otroštvo slavnih petorčic
Otroci in mraz: kaj pravijo pediatri
Otroci in mraz: kaj pravijo pediatri
Razveza brez drame: 10 korakov do mirnega zaključka zakona
Razveza brez drame: 10 korakov do mirnega zaključka zakona
Ni je več, a je povsod: igralka o življenju po izgubi mame
Ni je več, a je povsod: igralka o življenju po izgubi mame
zadovoljna
Portal
Razhod po skoraj 10 letih razmerja
Tedenski horoskop: Dvojčki bodo iskreni, levom se obeta bližina
Tedenski horoskop: Dvojčki bodo iskreni, levom se obeta bližina
Visoka starostna razlika ju ne bo ločila
Visoka starostna razlika ju ne bo ločila
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi potrebujejo počitek
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi potrebujejo počitek
vizita
Portal
Nova raziskava razkriva, da lahko vadba med hujšanjem ohranja mišice mladostne
Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?
Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?
Bi lahko česnovo ustno vodico kmalu razglasili za novi zlati standard?
Bi lahko česnovo ustno vodico kmalu razglasili za novi zlati standard?
Presenetljive zdravstvene koristi redne spolnosti
Presenetljive zdravstvene koristi redne spolnosti
cekin
Portal
Buffett razkriva finančne strategije, ki lahko izboljšajo vaše odločitve v letu 2026
Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
V letu 2026 bodo poplačali dolgove
V letu 2026 bodo poplačali dolgove
moskisvet
Portal
Ženska, ki je ljubezen čutila močneje kot kdorkoli drug
Zakaj večina moških pri novoletnih zaobljubah "pogrne na celi črti"?
Zakaj večina moških pri novoletnih zaobljubah "pogrne na celi črti"?
Kaj je Slovencem najpomembneje pri nakupu avtomobila?
Kaj je Slovencem najpomembneje pri nakupu avtomobila?
Ste po obroku vedno utrujeni? To vam lahko pomaga
Ste po obroku vedno utrujeni? To vam lahko pomaga
dominvrt
Portal
Kako zaščititi psa pred mrazom, soljo in razpokanimi tačkami?
10 zanimivih dejstev o drevesih
10 zanimivih dejstev o drevesih
Januarja ne pozabite na to vrtno opravilo
Januarja ne pozabite na to vrtno opravilo
Čisto in sveže perilo v trenutku? Odkrijte, kako izkoristiti hitro pranje
Čisto in sveže perilo v trenutku? Odkrijte, kako izkoristiti hitro pranje
okusno
Portal
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Slastno zimsko kosilo iz pečice
Slastno zimsko kosilo iz pečice
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
voyo
Portal
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425