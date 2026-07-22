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Na VOYO analiza napetih odnosov šova Poroka na prvi pogled: Avstralija

Ljubljana, 22. 07. 2026 17.14 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Poroka na prvi pogled: Avstralija

Vas zanima, kaj se skriva za bleščečo podobo avstralske Poroke na prvi pogled? V novi oddaji Poroka na prvi pogled: Po večerji na VOYO gostje in voditelji brez dlake na jeziku razkrivajo resnico o iskrenosti, zaupanju in skritih motivih parov.

Poroka na prvi pogled: Avstralija in Poroka na prvi pogled: Po večerji na VOYO.

Na VOYO, kjer že lahko spremljate šov Poroka na prvi pogled: Avstralija, prihaja še oddaja Poroka na prvi pogled: Po večerji. Oddaja razkriva, kaj se je v resnici dogajalo za kamerami resničnostne serije Poroka na prvi pogled.

Na VOYO analiza napetih odnosov šova Poroka na prvi pogled: Avstralija
Na VOYO analiza napetih odnosov šova Poroka na prvi pogled: Avstralija
FOTO: VOYO

Voditelji skupaj z gosti podrobno analizirajo napete odnose, nepričakovane preobrate in razpoke med pari. Pogovor odpira nova vprašanja o iskrenosti, zaupanju in skritih motivih ter razkriva plati dogodkov, ki jih med eksperimentom nismo videli.

Poroka na prvi pogled: Avstralija in Poroka na prvi pogled: Po večerji na VOYO.

Poroka na prvi pogled Po večerji avstralija voyo

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