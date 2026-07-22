Na VOYO analiza napetih odnosov šova Poroka na prvi pogled: Avstralija

Na VOYO, kjer že lahko spremljate šov Poroka na prvi pogled: Avstralija, prihaja še oddaja Poroka na prvi pogled: Po večerji. Oddaja razkriva, kaj se je v resnici dogajalo za kamerami resničnostne serije Poroka na prvi pogled.
Voditelji skupaj z gosti podrobno analizirajo napete odnose, nepričakovane preobrate in razpoke med pari. Pogovor odpira nova vprašanja o iskrenosti, zaupanju in skritih motivih ter razkriva plati dogodkov, ki jih med eksperimentom nismo videli.
Poroka na prvi pogled: Avstralija in Poroka na prvi pogled: Po večerji na VOYO.
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