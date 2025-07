Na VOYO balkanski odgovor na kultno serijo Hiša iz kart

Serija Časopis v drugi sezoni spremlja drugi krog predsedniških volitev, v katerem se pomerita župan Ludvig Tomašević in aktualna predsednica Jelena Krsnik. Po objavi šokantnih slik, na katerih so Tomaševića zalotili v postelji z drugim moškim, kampanja zavije v nepredvideno smer, kjer bodo paradirali umori, laži ter izsiljevanja. Druga sezona raziskuje, kako daleč so ljudje pripravljeni iti v iskanju resnice in kako visoka je lahko cena, ki jo za to plačajo.