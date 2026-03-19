Na VOYO dokumentarni film o sagi družine Beckham.

Spomnimo, Brooklyn je v svojih zapisih na Instagramu med drugim trdil: "Starši so vse življenje nadzorovali pripovedi o naši družini v medijih. Med načrtovanjem poroke me je mama celo označila za zlobno osebo, ker sva se z Nicolo odločila, da bova k naši mizi povabili mojo in ženino varuško."

Najbolj je odmeval prav del zapisa, v katerem je sin svojo mamo obtožil neprimernega vedenja na poroki. "Mama mi je ugrabila prvi ples z ženo, ki je bil načrtovan že tedne vnaprej in bi se moral odviti ob romantični ljubezenski pesmi. Pred vsemi je zelo neprimerno plesala ob meni." Še bolj je pretresla trditev, da naj bi David in Victoria večkrat pritiskala in poskušala podkupiti Brooklyna, da bi se odrekel pravicam do svojega imena pred vstopom v zakonski stan.

Victoria in David se na sinov zapis nikoli nista neposredno odzvala, nekdanji nogometaš pa je dan po sinovi objavi na nekem dogodku dejal, da otroci delajo napake ter da jih je včasih potrebno pustiti grešiti. Prav tako sta odtujenemu sinu čez nekaj mesecev oba javno voščila za rojstni dan. Več o sporu ene od najbolj slavnih družin v britanskem dokumentarnem filmu na VOYO.