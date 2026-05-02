Film/TV

Na VOYO film o resnični zgodbi lažnega morilca

Ljubljana, 02. 05. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 0

E.M.
Naključni morilec

Na VOYO je prišla komedija o neverjetni resnični zgodbi profesorja Garyja Johnsona, ki je za policijo delal pod krinko kot najeti morilec in aretiral tiste, ki so ga skušali najeti. V čevlje protagonista je stopil igralec Glen Powell, pod režijo pa se je podpisal Richard Linklater.

Naključni morilec na VOYO.

Na VOYO si že lahko ogledate komedijo o profesorju, ki za policijo dela pod krinko kot najeti morilec in aretira tiste, ki ga poskušajo najeti. Čeprav je film poln preobratov, je morda najbolj šokanten del filma to, da temelji na resnični zgodbi. Scenarij, ki sta ga napisala Richard Linklater in Powell, je temeljil na istoimenskem članku Skipa Hollandswortha v reviji Texas Monthly, ki je podrobno opisoval izjemno kariero univerzitetnega profesorja, ki je postal lažni morilec, po imenu Gary Johnson.

Naključni morilec na VOYO.
Naključni morilec na VOYO.
FOTO: Karantanija Cinemas

Johnson se je rodil leta 1947 očetu tesarju in materi gospodinji. Odraščal je na podeželju Louisiane, kjer je bilo v njegovem letniku 12 učencev. Po diplomi je eno leto preživel v Vietnamu, kjer je delal kot vojaški policist in nadzoroval konvoje. Po vrnitvi domov je opravljal različne službe v organih pregona, vključno z namestnikom šerifa in tajnim delom za policijski oddelek. V istem času je obiskoval večerne tečaje na državni univerzi McNeese v Lake Charlesu v Louisiani in magistriral iz psihologije.

Sčasoma se je leta 1981 preselil v Houston z upanjem, da se bo vpisal na doktorski program psihologije na Univerzi v Houstonu. Ko ni bil sprejet, se je zaposlil kot preiskovalec v okrožnem tožilstvu, kar mu je sčasoma utrlo pot za prihodnjo kariero lažnega morilca. Leta 1989 je Johnson prevzel svojo prvo službo lažnega morilca, ki se je sčasoma spremenila v 30-letno kariero.

"Je popoln kameleon," je za Texas Monthly povedal houstonski odvetnik Michael Hinton, ki je bil prej eden od Johnsonovih nadzornikov. "Gary je bil resnično odličen, lahko se je spremenil v karkoli je želel biti, v kakršni koli situaciji, v kateri se je znašel. Nikoli se ni razburil in nikoli ni rekel napačne stvari. Nekako mu je uspelo prepričati ljudi, ki so bogati in ne tako bogati, uspešni in ne tako uspešni, da je resničen. Vsakič jih je prelisičil."

Film Naključni morilec je že dostopen na VOYO.

NAKLJUČNI MORILEC Glen Powell film pop tv

