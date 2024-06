Na VOYO je prišel slovenski film WC kaseta

Nekatere bitke se dobijo s humorjem, režiser Predrag Rajčić povzame kratki slovenski film WC kaseta. V glavni vlogi kot Niko in Pia nastopata Jure Rajšp in Lara Wolf Završnik, mlad poročen par, ki ju zgrabi panika, ko ne moreta izprazniti WC kasete, ki je polna fekalij. Sprva majhna težava postane vse bolj resna in Pia postavi ultimat. Če Niko do naslednjega dne ne izprazni WC kasete, tri mesece ne bo spala z njim. Niko se v nizu smešnih in nelagodnih situacij znajde ujet v kaotični dirki s časom, da bi odpravil težavo ter ohranil svoj zakon.

Film režiserja Predraga Rajčića je posnet po resnični zgodbi, ki se mu je pripetila na enem izmed izletov. "Bilo je zelo vroče, zato je bil vonj še toliko bolj neznosen. Trpel sem," se spominja. Smešne in neprijetne situacije, v katere se je zapletal, je vključil v film. "Samoironija je močno orožje, ki ga lahko uporabiš le takrat, ko ti gre kaj narobe. Ko se naučiš smejati lastnim napakam, postaneš bolj odporen na vse, kar ti prinese življenje," pojasni.