Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasba Film/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Film/TV

Na VOYO je prišla serija Sablja: o pomembnem trenutku sodobne srbske zgodovine

Ljubljana, 11. 12. 2025 11.01 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Eva Kolarič
Komentarji
7

Na VOYO je prišla večkrat nagrajena srbska serija Sablja. O nastanku dela, ki govori o atentatu na premierja Zorana Đinđića in posledični policijski akciji, ki je pretresla sodobno srbsko zgodovino, sta z nami spregovorila režiserja miniserije Goran Stanković in Vladimir Tagić.

Oglejte si serijo Sablja na VOYO.

Na VOYO je prišla večkrat nagrajena miniserija Sablja, ki je navdušila gledalce v več kot 15 državah. O seriji, njenih uspehih in zabavnih anekdotah s snemanja sta z nami spregovorila režiserja Goran Stanković in Vladimir Tagić.

O čem govori serija Sablja?

Vladimir: To je serija o, po mojem mnenju, najpomembnejšem trenutku sodobne srbske zgodovine – o umoru Zorana Đinđića in policijski akciji Sablja, ki je bila sprožena po tem umoru.

Vladimir Tagić
Vladimir Tagić FOTO: osebni arhiv

Kako to, da ste se odločili posneti serijo o zloglasnem atentatu?

Goran: Ta dogodek nam ponuja pregled stanja celotne družbe in države. V njem je razvidno, v kakšnem stanju je bila država po Miloševiću in devetdesetih, katere spremembe so bile takrat sprožene in zakaj do danes niso bile dokončane. Prav tako postane jasno, zakaj ritem teh sprememb ni ustrezal kriminalnim strukturam, nekaterim politikom ali zunanjim akterjem. Ker je ta trenutek postal prelomnica in čustvena rana za našo družbo, nam je omogočil, da ga z današnjega vidika pogledamo in bolje razumemo, kako smo prišli do sem.

Kdo so glavni igralci in kako ste izbrali prave ljudi za tako občutljive zgodovinske vloge?

Vladimir: Naši glavni junaki so izmišljeni – tako smo se odločili, da si lahko ustvarimo prostor za svobodnejše gibanje" znotraj naše zgodbe. Igrajo jih Ljuba Bandović, Milica Gojković in Lazar Tasić. Ko gre za zgodovinske osebe, nam je bilo najpomembneje, da najdemo bistvo značaja nekega lika in tisto, kar mora predstavljati v naši zgodbi. Fizična podobnost je bila sekundarnega pomena. Če izvzamemo Zorana Đinđića, ki ga igra Dragan Mićanović, nihče drug od zgodovinskih oseb ni naš protagonist – vsi so v epizodnih vlogah in so vedno predstavljeni skozi oči naših glavnih junakov. Razlog za to je, da nismo želeli identifikacije z njimi.

Izsek iz serije Sablja
Izsek iz serije Sablja FOTO: Arhiv izvajalcev

Serija je osvojila več nagrad doma in v tujini. Ali jih lahko naštejete? Katera vam je najbolj ostala v spominu in zakaj?

Goran: Prvi festival, na katerem je bila serija prikazana, je bil Cannes, ki je na nas še vedno pustil največji vtis. Tam je Sablja prejela nagrado za najboljšo igralsko zasedbo festivala. Po tem je bila nagrajena v Brnu, Berlinu in Varšavi, v Šanghaju pa je prejela nagrado za najboljšo tujo serijo, ki je bila prej dodeljena serijam, kot sta Igra prestolov in Kriva pota. Posebej smo ponosni tudi na to, da je Beta Film, distributer serije, uspel serijo plasirati v več kot 15 držav, vključno z HBO, nemškim ZDF in francoskim ARTE.

Goran Stanković
Goran Stanković FOTO: Nebojsa Babic

Se je med snemanjem zgodila kakšna zanimiva ali nepozabna anekdota? Kaj vam je posebej ostalo v spominu?

Vladimir: Za vedno si bom zapomnil snemanje na dvorišču vladne zgradbe in na ulicah okoli te zgradbe. Čutil sem veliko odgovornost in neko vrsto zgodovinske dolžnosti do tega človeka in do kraja, kjer je padel. V teh dveh dneh snemanja sem se zavedal, da je to, kar počnemo, večje od nas in zahteva, da smo tudi sami boljši, kot smo. Morda zveni patetično, vendar sem menil, da opravljamo pomembno delo, večje od vsega, kar bomo kdajkoli naredili.

Kaj bi želeli, da gledalci odnesejo s seboj po ogledu serije?

Goran: Predvsem smo želeli, da se ljudje spomnijo, kdo je bil Zoran Đinđić, za kaj se je boril in kakšne so bile razsežnosti tragedije, ki jo je povzročila njegova izguba. Poleg tega bi želeli, da bi gledalci s seboj odnesli zavedanje o tem, kako kompleksne so politične razmere v naši regiji, in da bi skupaj poskusili ugotoviti, kako lahko izstopimo iz tega začaranega kroga.

Sablja serija Goran Stanković Vladimir Tagić VOYO
Naslednji članek

Serija Skrito v raju sklenila krog evforije, ki ga je začela Esmeralda

SORODNI ČLANKI

Adrenalin na VOYO: Najboljši akcijski filmi!

Veselje z družinskimi filmi na VOYO za skupne trenutke

Kaj nas ta teden čaka v seriji Nemirna kri?

Spektakularen povratek legende: Sandokan jutri prihaja na VOYO

Od mafije do zarot: vrhunski izbor balkanskih kriminalnih serij na VOYO

Borba večera Kiti, Krušič se je z brutalnim nokavtom oddolžil Đurđevu

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
but_the_ppl_are_retarded
11. 12. 2025 12.17
Waw, to kozlarijo pa lahko komentiramo...
ODGOVORI
0 0
Hud Robin
11. 12. 2025 12.13
-1
Mislim, pa kaj koga briga srbska zgodovina ?
ODGOVORI
0 1
but_the_ppl_are_retarded
11. 12. 2025 12.12
Trenutno se piše zgodovina za naslednjih 500let... Vi pa nam tele dimne zavese spuščate. 🐑🐑🐑🐑🐑
ODGOVORI
0 0
krpati
11. 12. 2025 12.12
+1
Samo ljubljana ni več slovenska
ODGOVORI
1 0
1butnskala
11. 12. 2025 12.07
+1
Ja še smo v Sloveniji
ODGOVORI
1 0
bb5a
11. 12. 2025 12.00
+3
A vi to resno? A nimajo srbi svojih televizijskih hiš?
ODGOVORI
4 1
Nightingale
11. 12. 2025 11.40
+3
Je treba predvajati serije, za katere večinska populacija ne potrebuje podnapisov...
ODGOVORI
3 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385