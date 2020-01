Na VOYO med najbolj gledanimi vsebinami leta 2019 POP TV produkcija

Blaž Bezek, vodja storitve VOYO: "Leto 2019 je eno najuspešnejših let za VOYO. Beležimo izjemno rast števila naročnikov, ogledov in nasploh časa, ki ga uporabniki preživijo z nami. Lestvica gledanosti dokazuje, da je lokalna produkcija POP TV in VOYO pravi odgovor na konkurenčno okolje, ki postaja vse bolj globalno, a hkrati zaprto. Na področju videa na zahtevo smo namreč v globalnem smislu priča velikim premikom, vse močnejši konkurenci med največjimi igralci, ki vsi po vrsti lansirajo lastne storitve in svoje vsebine ponujajo zgolj na lastnih storitvah videa na zahtevo. Tako globalna ponudba postaja vse bolj zasičena, tuje vsebine zaklenjene pod okriljem globalnih igralcev, s čimer se odpira pot za nas lokalne ponudnike, predvsem na manjših trgih. Lestvica dokazuje, da smo na pravi poti in da bomo v bodoče ponujali še več lokalnih vsebin za naše, slovenske gledalce."

In katere so TOP 30 VOYO vsebine v letu 2019?

1. Kmetija

2. Ljubezen po domače

3. Borilne veščine

4. MasterChef Slovenija

5. Reka ljubezni

6. Delovna akcija

7. Naša mala klinika

8. Znan obraz ima svoj glas

9. Truplo

10. Zvezde plešejo

11. V dvoje

12. Ljubezen na vasi

13. Lajf je tekma

14. Lepotica in zver

15. Govorilne ure

16. Tin Vodopivec - Rock'n'Roll

17. 24UR

18. Poredne punce

19. Lepo je biti sosed

20. LP, Lena

21. Takle mamo

22. Vedno tvoja

23. Pr' Hostar

24. James Bond: Spectre

25. MotoGP

26. Roast

27. Skečoholiki

28. Mali šef Slovenije

29. StendAp predstavlja

30. Preverjeno!