Na VOYO med počitnicami bogata ponudba vsebin za otroke

Ljubljana, 27. 10. 2025 14.55 | Posodobljeno pred 1 uro

E.K.
Ko zunaj zapiha jesenski veter, je čas za toplo odejo, kakav in risanke na VOYO! Oglejte si sledeče risane filme, Wissper – šepetalka živalim, Mia in jaz, Čebelica Maja, Tačke na patrulji in Pižamarji. Zagotavljajo družinsko zabavo, ki prinese nasmeh v vsak dom. Samo na VOYO.

VOYO med počitnicami ponuja širok nabor priljubljenih risank za otroke. Wissper – šepetalka živalim: Zgodba o deklici Wissper, ki ima poseben dar – lahko govori z živalmi. V vsaki epizodi je njena misija pomagati živalim in reševati težave, hkrati pa uči o spoštovanju narave.

Wissper – šepetalka živalim
Wissper – šepetalka živalim FOTO: POP TV

Mia in jaz: Resnični svet in fantazija se pomešata v čarobni deželi Centopiji, kjer 12-letna Mia, deklica z močjo preobrazbe v krilato vilinko, doživlja pustolovščine z vilami in enorogi ter se bori proti zlu, kar pritegne otroke s svojo čarobno in pustolovsko noto.

Mia in jaz
Mia in jaz FOTO: POP TV

Čebelica Maja: Klasična risanka o prikupni čebelici Maji in njenih prijateljih v naravi, ki skozi zgodbe o prijateljstvu, odkritjih in naravnih ciklih prinaša veselje in učenje najmlajšim.

Čebelica Maja
Čebelica Maja FOTO: POP TV

Tačke na patrulji: Zgodbe o zvestih in pogumnih kužkih, ki s pomočjo svojih različnih veščin rešujejo težave v mestu, oblikujejo prijateljstva in spodbujajo timsko delo ter družinsko solidarnost.

Tačke na Patrulji
Tačke na Patrulji FOTO: POP TV

Pižamarji: Trije otroci se ponoči prelevijo v superjunake, ki premagujejo zlobneže s pogumom, pametjo in močjo timskega dela.

Pižamarji
Pižamarji FOTO: POP TV
