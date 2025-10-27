Na VOYO med počitnicami bogata ponudba vsebin za otroke

VOYO med počitnicami ponuja širok nabor priljubljenih risank za otroke. Wissper – šepetalka živalim: Zgodba o deklici Wissper, ki ima poseben dar – lahko govori z živalmi. V vsaki epizodi je njena misija pomagati živalim in reševati težave, hkrati pa uči o spoštovanju narave.
Mia in jaz: Resnični svet in fantazija se pomešata v čarobni deželi Centopiji, kjer 12-letna Mia, deklica z močjo preobrazbe v krilato vilinko, doživlja pustolovščine z vilami in enorogi ter se bori proti zlu, kar pritegne otroke s svojo čarobno in pustolovsko noto.
Čebelica Maja: Klasična risanka o prikupni čebelici Maji in njenih prijateljih v naravi, ki skozi zgodbe o prijateljstvu, odkritjih in naravnih ciklih prinaša veselje in učenje najmlajšim.
Tačke na patrulji: Zgodbe o zvestih in pogumnih kužkih, ki s pomočjo svojih različnih veščin rešujejo težave v mestu, oblikujejo prijateljstva in spodbujajo timsko delo ter družinsko solidarnost.
Pižamarji: Trije otroci se ponoči prelevijo v superjunake, ki premagujejo zlobneže s pogumom, pametjo in močjo timskega dela.
