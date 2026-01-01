Na VOYO nova dramatična turška poslastica

V turški nadaljevanki Podarjeno srce v glavnih vlogah igrajo Lizge Comert , Kerem Bursin , Sibel Tascioglu in Deniz Cakir . Asli, mlada ženska, rojena s hudo srčno boleznijo, prejme srce Melike Alkan, ljubljene hčerke vplivne družine, ki je umrla v prometni nesreči. Za Reyhan Alkan, Melikejino žalujočo mater, Asli postane več kot le preživela, postane živ spomin na svojega izgubljenega otroka. Asli zato sprejme v svoje življenje in v njeni prisotnosti išče tolažbo.

Toda Hülya, Aslijina biološka mati in premetena oportunistka, vidi žalost družine Alkan kot vrata do vpliva in bogastva. Aras Alkan, Melikejin zaščitniški bratranec, je odločen, da bo Asli in Hülyo obdržal na distanci, prepričan, da jima ni mogoče zaupati. Asli hitro spremeni v sovražnico. Toda sčasoma Aras odkrije, da Asli ni niti približno podobna svoji materi, in sovražnost med njima se spremeni v nepričakovano in strastno ljubezen.

Medtem ko se ta nevarna romanca odvija, ostaja odprto vprašanje Melikejine smrti. Je bila to resnično nesreča ali posledica nečesa veliko bolj zloveščega? Ko bodo skrivnosti prišle na površje, se bodo življenja vseh za vedno spremenila. Ljubezen, prepovedana čustva, identiteta, resnica – nič ni tako, kot se zdi!