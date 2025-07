Na VOYO nova sezona srbske serije Morilci mojega očeta

Sedma sezona napete serije Morilci mojega očeta prinaša nov primer in nov boj za pravico, a stare sence ostajajo. Ko najpomembnejšega igralca - direktorja in ministra Predraga Marjanovića - ni, zavlada kaos. Toda kriminal, tako kot življenje, vedno teče naprej in inšpektorji se borijo za pravico, ko se pojavi nov primer.

"Čeprav smo šele začeli s snemanjem in je to moj prvi snemalni dan, se mi zdi, da bo to najbolj razburljiva sezona doslej. Z vsako sezono si želimo, da bi bila bolj zanimiva in na splošno boljša. A na tej točki ne morem razkriti preveč. Boste videli, super bo," je povedal igralec Slavko Štimac.