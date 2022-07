Na VOYO od 14. julija tudi komedija Deset v pol

Težko pričakovani film, ki je bil premierno prikazan na Sarajevskem filmskem festivalu, spremlja dva lokalna mojstra, ki se zapleteta v spor okrog kakovosti svoje ponudbe, kar preraste v pravo rivalstvo med starima prijateljema, njunima družinama in nazadnje vsemi v Sarajevu, ki jim je mar za – čevapčiče. Kdo torej ima najboljše v mestu? Izvemo že 14. julija na VOYO.

Sarajevo, maj 2021. Baščaršija si skuša opomoči po dolgem in težkem pandemičnem letu. Pandemija še traja, a vseeno - poletje prihaja, z njim pa tudi upanje, da se bodo razmere vsaj za krajši čas izboljšale. Ko v Enesovo čevapčičarno nekega jutra vstopi Zagrebčanka in reče, da je prišla na "najboljše čevapčiče v Sarajevu", jo pošlje k Izi, da bi si sam, tako kot po tradiciji, privoščil užitek prve jutranje kave, potem ko je postregel prvi stranki. Povsem neškodljiva, prijazna gesta povzroči popoln razpad sosedskih, poslovnih in zasebnih odnosov, ne le v Enesovem in Izinem življenju, temveč tudi med vsemi sokrajani. Kdo ima najboljše čevapčiče v Sarajevu?