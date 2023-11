Na VOYO prihaja 8. sezona VOYO originala Ja, Chef!.

V Chateau de Philippe bomo gostili eno skoraj poročno slavje, dva rojstna dneva, zakusko za noč čarovnic, veliko različnih čustev in še več plemenite žlehtnobe. V resnici bo spet veliko res zoprnih zapletov, ljubosumnih izpadov, eden bo na pomirjevalih, čeprav bi na tabletah najbrž morali biti vsi. Razen dojenčka in mačke. Čeprav za slednjo nismo najbolj prepričani.

Preteklih sedem sezon je imelo več kot 25 milijonov ogledov. Največji oboževalci so si jo v povprečju pogledali tudi trikrat! Zagotovo bodo veseli novih zapletov, ki jim bo kraljeval Ljubomir Bohinc (Jurij Zrnec) s svojo bando šalabajzersko. Še zmeraj mu hrbet ščiti njegov glavni pomočnik, tako imenovani dvometrski los Štefan Čuk (Matej Puc). Ob boku mu stojijo mesni strateg in veliki priliznjenec Tomi Šuler (Luka Cimprič), ribji virtuoz Zdravko Keuc (Mario Ćulibrk) in slaščičarski polbog Lovro (Jernej Kogovšek). Najbolj zvit kuhar je Luka Čeh (Klemen Janežič). Bič vodje restavracije še zmeraj vrti ledena Pika (Katarina Čas). Mlada in uspešna je pripravljena iti čez vse, da bi Chateau de Philippe ohranil naziv najboljše restavracije v prestolnici. A z novimi obrazi, ki so se seriji pridružili skozi pretekle sezone, je njena pripadnost večkrat na preizkušnji. Po novem jo strašno osvaja Herman (Sebastian Cavazza). Mu bo uspelo? Poglejte si sami 9. novembra na VOYO.