Na VOYO prihaja četrta sezona Za hribom

Jernej Kuntner, Franci Kek, Primož Korošec, Karin Komljanec, Ivo Ban in Gašper Markun so nazaj kot vaščani s soncem polub'lenega dolenjskega St. Moritza. Vasice, ki ji ni para. Zvezdniški ekipi se je v četrti sezoni pridružila še simpatična Maja Martina Merljak, ki je stopila v čevlje Tine Potočnik Vrhovnik in upodobila lik natakarice Tereze. Kaj jo je pritegnilo k vlogi? Butalnost situacij, v katerih se znajdejo liki, in ki je obljubljala, da si bo lahko moja igralska norost dala duška, pojasnjuje Maja Martina Merljak.

In absurdnih situacij tudi to sezono ne bo manjkalo! "Pričakujte še več smeha in komičnih zapletov," zatrjuje ekipa.