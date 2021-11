Na VOYO na voljo dokumentarni film Britney Spears: Pod nadzorom

Kako je pop princesa prišla v roke pohlepnih ljudi, ki jo izkoriščajo za osebno korist? Že dlje časa se je Britney Spears namreč želela znebiti očetovega nadzora, ki je že od leta 2008, ko je bila stara 26 let, njen zakoniti skrbnik. Ta je odločal tako o njenih financah in karieri kot tudi o njenem zdravstvenem stanju in celo zasebnem življenju.