Na VOYO prihaja druga sezona uspešnice Truplo

VOYO originali so v slovenskem prostoru postali sinonim za komedijo, dramo, nekonvencionalnost in podiranja tabujev. Druga sezona serije Truplo, ki prihaja na VOYO 30. avgusta, nas postavi pred željo po maščevanju, zgodbi izginulega denarja, plemeniti motivi pa bodo znova žrtev impulzivnih reakcij in slabih odločitev. Za neizbežno katastrofo so ob drugi sezoni poskrbeli znani liki, ki se jim pridružujejo novi obrazi.

"Druga sezona je po navadi potrditev, da si prvič naredil nekaj dobro," menijo producenti serije Truplo. FOTO: Urša Premik

Druga sezona v razširjenem obsegu Producenti serije Sanja Raičević, Luka Štigl inSebastjan Oblak ob začetku druge sezone priljubljene serije Truplo izpostavljajo: "Druga sezona je po navadi potrditev, da si prvič naredil nekaj dobro, in da si dobil še eno priložnost, da pokažeš še nekaj boljšega in še več. Letos smo razširili obseg epizod z osem na deset in igralsko zasedbo ob sedmih novih likih."

Druga sezona prinaša še več epizod. FOTO: ekipa Truplo

Spomnimo, da je lajtmotiv prve sezone sestavljal znameniti citat, da je najboljši umor tisti umor, za katerega nihče ne ve, da je bil umor. Pričetek druge sezone je v znamenju soočenja, da ima vsako dejanje svoje posledice in tega se bodo še predobro zavedali junaki serije. Leto dni po dogodkih, ki so zaznamovali prvo sezono, jih je ujela preteklost in čas je, da se računi poplačajo.

Ekipi sta se pridružila tudi Saša Dončić in Chorchyp FOTO: Urša Premik

Okrepljena zvezdniška ekipa Se jih še spomnite? Črt Lipnik, Jan Kok, Jan Hrušovar, Aleksandar Repić, Sanja Raičević, Edin Latić, Vesna Kuzmić, Robert Prebil bodo v drugi sezoni željni maščevanja, pridružujejo pa se jim zveneča imena Saša Dončić, Tina Gorenjak, Gorka Berden, Tibor Baiee, Denis Porčič – Chorchypin priljubljeni Pero Martić. In kako so se znašli v igralskih čevljih? Za Sašo Dončića je bilo snemanje prav posebna, unikatna izkušnja: "Spoznal sem te majhne čarobne trike za kamero, da je vse, kar se dela, videti nekoliko drugače na televiziji oziroma v kinu. Celo snemanje mi bo ostalo v zelo lepem spominu. Saj veste, prvega se nikoli ne pozabi(smeh)."

Pero Martić, polovička zabavnega vlogerskega dvojcaPici in Pero, ob tem dodaja: »Z ekipo smo se takoj ujeli. Energija v zakulisju je bila pozitivna in vesel sem, da sem lahko bil del te ekipe.« Tudi Chorchyp navdušenja ob sodelovanju v seriji ni mogel skriti: "Ob povabilu k sodelovanju sem bil počaščen. Zmeraj sem si želel igrati v slovenski seriji, kjer imaš lahko malo bolj proste roke in so stvari nekoliko bolj razgibane."

Uspešnica Truplo prihaja na Kanal A. FOTO: ekipa Truplo