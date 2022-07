Na VOYO prihaja kriminalna balkanska serija Besa

BESA, obljuba za ceno življenja

Na VOYO prihajata prva in druga sezona kriminalne balkanske serije Besa. V prevodu Besa sicer pomeni obljubo, ki se je je treba držati, tudi če je zato v igri cena življenja.

V prvi seriji spoznamo Uroša Perića, družinskega očeta, ki je na službeni poti udeležen v prometni nesreči. Te ni povzročil on, pač pa neko dekle, ki je ob tem izgubilo življenje. To dekle ni katerokoli dekle in tu se zgodba zaplete ... In v drugi sezoni le še dodatno preplete.